Datafolha: SP tem empate técnico entre Boulos, Nunes e Marçal; confira os números

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (3) sobre intenção de voto para prefeito de São Paulo mostra Guilherme Boulos (PSOL) com 26%, Ricardo Nunes (MDB) com 24%, e Pablo Marçal (PRTB) com 24%.

Pela margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os três estão empatados tecnicamente.

A três dias das eleições, os três candidatos oscilaram, dentro da margem de erro. Boulos oscilou um ponto para cima, de 25% para 26%; Nunes, três pontos para baixo, de 27% para 24%; e Marçal, três pontos para cima, de 21% para 24%.

A candidata do PSB, Tabata Amaral (PSB), oscilou de 9% para 11%, e José Luiz Datena (PSDB) oscilou negativamente de 6% para 4%

A pesquisa, encomendada pela TV Globo e a “Folha de S.Paulo” foi realizada entre 1 e 3 de outubro e entrevistou presencialmente 1.806 pessoas acima de 16 anos na cidade de São Paulo. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos considerando um nível de confiança de 95%. O registro na Justiça Eleitoral tem o protocolo SP-09329/2024.

Veja os números:

Guilherme Boulos (PSOL): 26% (eram 25%)

Ricardo Nunes (MDB): 24% (eram 27%)

Pablo Marçal (PRTB): 24% (eram 21%)

Tabata Amaral (PSB): 11% (eram 9%)

Datena (PSDB): 4% (eram 6%)

Marina Helena (Novo): 2% (eram 2%)

Bebeto Haddad (DC): 0% (era 0%)

Ricardo Senese (UP): 0% (era 0%)

João Pimenta (PCO): 0% (era 0%)

Altino Prazeres (PSTU): 0% (Não foi citado na pesquisa anterior)

Em branco/nulo/nenhum: 6%

Indecisos : 3%

Votos válidos

O Datafolha divulgou também os percentuais de votos válidos – excluídos os brancos, nulos e indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição.

Guilherme Boulos (PSOL): 29%

Ricardo Nunes (MDB): 26%

Pablo Marçal: 26%

Tabata Amaral (PSB): 12%

Datena (PSDB): 4%

Marina Helena (Novo): 3%

Bebeto Haddad (DC): 0%

João Pimenta (PCO): 0%

Altino Prazeres (PSTU): não pontuou

O Datafolha também pesquisou a intenção de votos espontânea, aquela em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores pelos entrevistadores.

Guilherme Boulos (PSOL): 24% (eram 21%)

Ricardo Nunes (MDB): 20% (eram 16%)

Pablo Marçal (PRTB): 16% (eram 16%)

Tabata Amaral (PSB): 6% (eram 5%)

Marina Helena (Novo): 2% (era 1%)

Atual prefeito/no atual: 2% (era 1%)

Datena (PSDB): 1% (era 2%)

Ricardo (sem especificar): 1% (era 1%)

Candidato do PT/No PT/candidato do Lula: 0% (era 0%)

Branco/nulo: 6% (eram 6%)

Não sabe/recusa: 18% (eram 28%)

Cenários de 2º turno

Assim como na semana passada, os números mostram que Ricardo Nunes (MDB) derrotaria tanto Guilherme Boulos (PSOL) quanto Pablo Marçal (PRTB). Caso Boulos e Marçal se enfrentem, o psolista ficaria à frente.

Veja os cenários:

Nunes x Boulos

Ricardo Nunes: 52% (antes eram 52%)

Guilherme Boulos: 37% (antes eram 36%)

Branco/nulo/nenhum: 11% (antes eram 11%)

Não sabe: 1% (antes era 1%)

Nunes x Marçal

Ricardo Nunes: 56% (antes eram 57%)

Pablo Marçal: 28% (antes eram 26%)

Branco/nulo/nenhum: 15% (antes eram 15%)

Não sabe: 1% (antes eram 1%)

Boulos x Marçal

Guilherme Boulos: 48% (antes eram 47%)

Pablo Marçal: 36% (antes eram 38%)

Branco/nulo/nenhum: 14% (antes eram 15%)

Não sabe: 1% (antes eram 1%)

Rejeição

A rejeição à candidatura de Marçal voltou a crescer, de 48% para 53%, desde a última semana. O segundo nome mais rejeitado é Datena, em quem 39% não votariam de jeito nenhum (eram 36%), e na sequência são citados Boulos (38% não votariam, mesmo resultado anterior), Nunes (23%, e eram 21%) e Tabata Amaral (14%, e eram 16%), entre outros.

Entre as mulheres, 59% rejeitam votar no candidato do PRTB, índice mais alto do que o registrado entre homens (47%). Em relação a Boulos a tendência é inversa: mais homens (45%) do que mulheres (32%) rejeitam a candidatura do deputado do PSOL.

Pablo Marçal (PRTB): 53% (eram 48%)

Datena (PSDB): 39% (eram 36%)

Guilherme Boulos (PSOL): 38% (eram 38%)

Ricardo Nunes (PSDB): 23% (eram 21%)

Tabata Amaral (PSB): 14% (eram 16%)

João Pimenta (PCO): 14% (eram 10%)

Marina Helena (Novo): 10% (eram 13%)

Bebeto Haddad (DC): 9% (eram 12%)

Altino Prazeres (PSTU): 7% (eram 11%)

Ricardo Senese (UP): 6% (eram 8%)

Rejeita todos/não votaria em nenhum: 1% (eram 2%)

Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum: 1% (era 1%)

Indecisos: 2% (eram 2%)

59% dos eleitores paulistanos sabem corretamente o número do candidato, contra 32% que não sabem, e 9% que mencionaram incorretamente.

Veja por candidatos:

Guilherme Boulos:

74% sabem o número do candidato

19% não sabem o número

7% mencionaram incorretamente

Ricardo Nunes:

63% sabem o número do candidato

30% não sabem

7% mencionaram incorretamente

Pablo Marçal:

67% sabem o número do candidato

28% não sabem

5% mencionaram incorretamente

Tabata Amaral:

51% sabem o número da candidata

42% não sabem

7% mencionaram incorretamente

Escolha do candidato

Para 53% dos eleitores, o voto será dado no candidato ideal, contra 46% que votam em um candidato por não ter opção melhor.

Para os eleitores de:

Guilherme Boulos

61% é o candidato ideal

38% não há opção melhor

Ricardo Nunes

55% é o candidato ideal

44% não há opção melhor

Pablo Marçal

55% é o candidato ideal

45% não há opção melhor

Tabata Amaral

51% é o candidato ideal

48% não há opção melhor