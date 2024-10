Delegado Railson, do REPUBLICANOS, foi eleito com 49,99% dos votos para a prefeitura de Feijó, neste domingo (06)..

Ele recebeu 8.938 votos, vencendo os candidatos Cláudio Braga, do PP, Cadmiel Bomfim, do UNIÃO e Terezinha, do PL.

Feijó contou com 18.446 votos no total. A porcentagem de votos em branco foi de 0,46% e o índice de abstenção chegou a 2,61%, com um total de 17.880 eleitores aptos.