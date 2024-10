Dentista que matou amigos morre após surto em clínica de reabilitação

A polícia investiga a causa da morte do dentista Gilberto Ranhol Gomes, condenado a nove anos e quatro meses de prisão por matar seus amigos Nelson Marques Neto e Wagner Muniz a tiros, em 10 de março de 2018, em Santa Rosa, na zona sul de Niterói (RJ).

Apesar da condenação, ele estava fora do sistema penitenciário. Gilberto faleceu na última quinta-feira (17/10), na UPA de Cachoeiras de Macacu. O homem estava internado em uma clínica de reabilitação, em Itaboraí, e foi socorrido para a unidade de atendimento da outra cidade. O caso aconteceu horas após ele ter surtado na clínica.

Ele chegou à UPA com diversas escoriações e sinais de asfixia. Contudo, o laudo pericial não determinou a causa da morte do dentista.

Policiais da delegacia de Cachoeiras de Macacu investigam o caso. Funcionários da clínica serão ouvidos para esclarecer detalhes sobre o ocorrido.

O corpo de Gilberto foi enterrado no último sábado (19), no Cemitério São Lázaro, em Itaipu, Região Oceânica de Niterói.O corpo de Gilberto foi enterrado no último sábado (19), no Cemitério São Lázaro, em Itaipu, Região Oceânica de Niterói.