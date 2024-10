Deracre realiza vistoria em obras da Ponte da Sibéria e nas estradas de Xapuri

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), representado pela presidente Sula Ximenes, vistoriou na terça-feira (1º), as obras da Ponte da Sibéria, a pavimentação da Estrada da Variante e o tapa-buraco na Estrada da Borracha, em Xapuri.

Segundo a titular da instituição, a ação é realizada para acompanhar de perto as obras essenciais para a população do município, buscando mais rapidez na execução. O projeto é orçado em mais de R$ 40 milhões, e conta com R$ 15 milhões de recursos próprios do Estado e R$ 25 milhões provenientes de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.

Na construção da Ponte da Sibéria, que terá 363 metros de extensão e ligará o centro ao bairro Sibéria, as equipes estão trabalhando na concretagem da laje superior da aduela do AP.5 e na montagem da ferragem da laje superior da aduela do apoio AP-6.

A presidente Sula Ximenes também acompanhou a montagem de um bueiro triplo celular de concreto 3,00×3,00 com extensão de 34 metros, na AC-380. “Essa obra é um sonho antigo para os produtores rurais da região, e estamos empenhados em garantir o acesso e fortalecer a economia local”, disse.

A pavimentação dos 17,5 km da rodovia, que conecta o entroncamento à BR-317, está em andamento, com um investimento de R$ 26 milhões, viabilizados por meio de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.

Já a AC-485, conhecida como Estrada da Borracha, possui 12 km de extensão e interliga Xapuri à BR-317. O nome se deve à fábrica de preservativos Natex, inaugurada em 2008, e às seringueiras plantadas nas margens da estrada entre 1999 e 2000.