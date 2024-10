Detentos acusados de homicídio e tráfico são transferidos do AM para presídio no Acre

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Pauini (a 923 quilômetros de Manaus), com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e da Polícia Penal do Acre (IAPEN), deflagrou, no último domingo (20), a Operação Retorno e realizou a transferência de dois indivíduos, de 24 e 31 anos, condenados por homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa, para Rio Branco, capital do Acre.

De acordo com os policiais civis da 63ª DIP, a iniciativa foi realizada após a decisão judicial da Vara de Execução Penal de Rio Branco. Ambos estavam foragidos da Justiça do Acre, estado onde cometeram os crimes pelos quais foram condenados, e foram localizados em Pauini.

Eles estavam aguardando a transferência no município, e após a ordem judicial, com a coordenação da PC-AM e apoio operacional da PMAM e da Polícia Penal do Acre, os infratores foram recambiados para a cidade.

Ao todo, os transferidos foram condenados a mais de 20 anos de reclusão pelos crimes praticados. Eles já se encontram à disposição do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN) do Estado do Acre.