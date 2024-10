Deu bom! Pescador captura tambaqui gigante no rio Purus

Após dias de intensa escassez, o pescador Gean, residente em Sena Madureira, tirou a sorte grande e conseguiu capturar nesta semana três tambaquis. Impressiona o tamanho do peixe.

Segundo ele, cada tambaqui pesou 26 quilos e 210 gramas. Após a pescaria farta, os tambaquis foram trazidos para o mercado de Sena Madureira para comercialização. O quilo da espécie está sendo vendido a 30 reais.

Com o forte verão que predomina no Acre, os rios secaram sobremaneira e a captura do pescado se tornou cada vez mais difícil.