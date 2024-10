Dia das Crianças: Hoje Cosmetics oferece programação com pipoca, sorteios e promoções

A Hoje Cosmetics, principal rede de cosméticos no Acre, realiza durante todo este sábado (12), uma programação especial, com pipoca, doces, sorteio de brindes e brinquedos, em comemoração ao Dia das Crianças.

A festa conta com atendimento especializado para os pequenos, em que na compra dos produtos, com os melhores preços, voltados para o público infantil, você ganha um presente ou um cupom para concorrer a vários prêmios.

Entre bicicletas, bonecas, pelúcias, além de produtos fornecidos pela loja, como shampoo e condicionador, escovas, e muito mais, as crianças podem ganhar ainda uma casa em miniatura da Turma da Mônica, e o valor de R$ 200, que serão sorteados.

De acordo com a responsável pelo evento da Hoje Cosmetics, Sandra Leite, toda data comemorativa o empreendimento realiza ações especiais como a que ocorre na data.

“Estamos sempre pensando em nossos clientes, em entregar as melhores opções, com preços especiais, e no dia das crianças decidimos fazer essa grande festa, em que além de você comprar um presente, você pode sair daqui com vários prêmios, e se divertir com a criançada”, afirmou.

Para a pequena, Maria Beatriz, de 9 anos, que chegou cedo para participar do evento, a diversão foi garantida. “Nosso dia das crianças está sendo muito legal aqui. Ganhei uma boneca, balão e um monte de doces, e é muito legal isso para todos nós que estamos aqui”, contou.

A Hoje Cosmetics, está situada na rua Sergipe, no Bairro Cadeia Velha, próxima ao Terminal Urbano de Rio Branco.

VEJA FOTOS: