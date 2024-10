Dia do Cabelo Maluco vira febre no Acre, e influenciadoras mostram brincadeira com os filhos

Com penteados engraçados e inusitados, o Dia do Cabelo Maluco, tornou-se popular em escolas de várias regiões do Brasil. No Acre, os pais têm soltado a criatividade para fazer um look diferente para os filhos.

Normalmente organizado próximo ao Dia das Crianças, nesta terça-feira (8), muitos dos pesquenos encantaram as redes e divertiram os colégios com suas madeixas diferenciadas.

As influenciadoras digitais, Juh Velegas e Jéssica Ingrede, por exemplo, madrugaram na data para preparar os filhos da melhor forma, antes de levarem para as salas de aulas.

“Dia do cabelo maluco e da mãe ficando maluca”, disse Velegas para os seus seguidores, na rede social com mais de 230 mil pessoas. Já Jessica, que tem 332 mil seguidores, falou da ousadia de sua filha Souphie, que escolheu a cabeça de uma boneca. “Essa cliente aqui é mais exigente”, afirmou.