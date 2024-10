Diocese divulga programação do 93º Círio de Nazaré, tradicional em Rio Branco; confira

O Círio de Nazaré é uma grandiosa manifestação de fé e devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Realizado há 93 anos em Rio Branco, o Círio é realizado em três dimensões: religiosa, cultural e social. Faz parte do calendário cultural do município de Rio Branco; é uma das grandes festas diocesanas.

A programação inclui: momentos de preparação espiritual das equipes; visita da imagem peregrina de Nossa Senhora às famílias, às instituições da sociedade, às paroquias e as escolas; feira catequética, círio dos corredores; eventos sociais como o Círio Cidadão; eventos culturais, como o Círio Musical. Também: apresentação do manto de Nossa Senhora. O novenário do Círio, e a grande festa do dia do Círio, no 2º domingo de outubro.

O Círio será no próximo domingo, dia 13 de outubro, em Rio Branco. A expectativa de fiéis que viverão o Círio de Nazaré e de 15 mil pessoas.

A Virgem Santíssima, predestinada para ser a Mãe de Deus desde toda a eternidade, com a encarnação do Verbo, (…) torna-se a mais generosa cooperadora e a escrava humilde do Senhor. Maria é nossa mãe na ordem da graça: Com a sua intercessão, ela continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna.

Acompanhe a programação à baixo:

PROGRAMAÇÃO:

03/10 a 12/10 – NOVENÁRIO DO CÍRIO

Na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, 19h.

GRANDE FESTA DO CÍRIO DE NAZARÉ

13 de outubro de 2024

6h –Queima de fogos e Missa Solene.

8h – Missa Solene

15h30 – Concentração na Gameleira

17h – Procissão do Círio e Missa Solene na Catedral Nossa Senhora de Nazaré

Sorteio da Ação entre Amigos – após a Santa Missa (Estacionamento)