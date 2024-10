Do outro lado do mudo: artista plástico acreano faz sucesso em exposição em Istambul, na Turquia

O decantado talento acreano nas artes plásticas, que já revelou mestres como Sansão Pereira, Hélio Melo, Garibaldi Brasil e tantos outros, acaba de cruzar mares e continentes e se estabelecer de vez no velho contente europeu, mais precisamente na Turquia.

É ali onde vive atualmente, em meio às ameaças de guerra e até de explosões nucleares – por parte da Rússia, que aqui e acolá lembra a Ucrânia e ao mundo possuir tal arsenal destruidor -, que vive, como sempre viveu no Acre, um pacato cidadão nascido em Rio Branco, que está fazendo sucesso com sua arte nos salões turcos.

Dinildomar Chagas de Moura, o acreano que levou sua arte para os salões do mundo, é um artista plástico formado pela Universidade Federal de Goiânia e pela Universidade de Belas Artes Diego Quispe Tito, de Cusco, no Peru, com mestrado em Ciências da Linguagem na Cantuta Universidade Nacional de Lima, também no Peru. Ele começou a desenhar em Rio Branco, sob a orientação do artista plástico pernambucano Péricles, que vivia no Acre.

Antes de se estabelecer na Turquia, o filho de um casal de servidores públicos do Governo do Acre, ele o falecido Manoel Divino Pereira de Moura, ex-contador Geral do Estado Acre, e ela dona Francisca das Chagas de Moura, funcionaria aposentada da Companhia de Habitação do Acre (Cohab-Acre), era de fato um cidadão do mundo.

“Antes de vir para a Turquia, morei um ano em Buenos Aires, Argentina, em Montevidéu, no Uruguai, Lima e Cusco, no Peru, Bogotá na Colômbia. Tive também estadias curtas na República Dominicana e no México, para receber homenagens pela minha produção artística”, conta Dinildomar em entrevista ao ContilNet, de Instambul para o Brasil, no Acre, via telefone celular.

“Durante essas premiações que recebia pelas minhas produções artísticas, recebi também passagens de ida e volta para estadia gratuita financiadas pelas organizações dos salões de artes, para permanecer por uma semana naquele país, o que me incentivou a conhecer novas culturas e novos lugares”, conta, ao se referir à Turquia.

E nesta terça-feira (29), quando a Turquia comemora mais um aniversário de sua jovem República, o brasileiro Dinildomar Chagas de Mura foi convidado a expor seu trabalho no Istanbul Congress Center (Centro de Congressos de Istambul), para expor vários quadros, entre eles um em que homenageia o fundador da República Turquia e por isso vem recebendo muitos aplausos da população e admiradores locais.

“A técnica que utilizei para ilustrar o rosto do fundador da Turquia é muito moderna. Materiais diferentes foram adicionados às telas formando relevos dos desenhos realistas, notados apenas a uma certa distância e tornando-se totalmente abstrato quando se estar próximo das telas”, disse o artista, ao explicar o muito de tamanha admiração em reação a sua arte. “Eu cheguei na Turquia em 2007, quando fui convidado pelo complexo desportivo Bomonti Sport Center, para ministrar aulas de fitness, yoga, pilates, capoeira e Tae-bo nos diversos espaços esportivos e academias em Istambul. Trabalhei dessa forma durante dois anos e meio e nas horas vagas produzia obras de arte e enviava para salões e participei de alguns salões nesse período, onde fui premiado diversas vezes”, contou.

O quadro que tamanha admiração tem causado na atual exposição é de Kamâl Atatürk, que foi marechal de campo, estadista revolucionário e fundador da República da Turquia, assim como o seu primeiro presidente. Mustafa Kemal se estabeleceu como um líder militar extremamente capaz e inteligente enquanto servia como comandante de divisão na Batalha de Galípoli.

Posteriormente lutou com bravura nas frentes de batalha da Anatólia e Palestina, conquistando algum renome para si durante a Primeira Guerra Mundial. Com a derrota sofrida pelo Império Otomano nas mãos dos Aliados, e os planos subsequentes para a partilha de seu território, Mustafa Kemal liderou o Movimento Nacional Turco naquela que se se tornaria conhecida posteriormente como a Guerra de Independência Turca; após estabelecer um governo provisório em Ancara.. Suas campanhas militares bem-sucedidas asseguraram a liberação do país e a proclamação da república no lugar do antigo governo imperial otomano.

Como primeiro presidente da Turquia, Atatürk embarcou num ambicioso programa de reformas políticas, econômicas e culturais. Um admirador do iluminismo, Atatürk procurou transformar as ruínas do Império Otomano numa nação-Estado democrática e secular. Os princípios das reformas de Atatürk costumam ser chamados de “kemalismo”, e continuam a formar a fundação política do Estado turco moderno.

O acreano Dinildomar Chagas de Moura, já acostumado à cultura e aos artistas locais, está homenageando o líder da República turca e por isso também sendo homenageado pelo povo local, que tem visitado sua exposição aos milhares. “Estou muito feliz com o que está acontecendo”, disse.