Dois atletas morrem em campeonato mundial de triatlo

Os atletas Roger Mas, 79 anos, e Mark John, 57 anos, morreram nessa quinta-feira (18/10) durante o Campeonato Mundial de Triatlo Terremolinos-Andaluzia. A causa da morte de ambos foi divulgada como parada cardíaca pelos portais de notícias espanhóis.

Roger Mas, atleta mexicano, passou mal durante a prova de natação. Segundo o portal de notícias espanhol La Opinión de Málaga, Mark John, de nacionalidade britânica, desmaiou durante a corrida, vindo a falecer no local.

A competição em que os atletas faleceram iniciou às 14h30. Roger e Mark participavam da categoria sprint acima de 45 anos, onde os competidores passam por 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida, resultando em cerca de duas horas de duração.

“É com profunda tristeza que podemos informar que dois participantes (um do México; um da Grã-Bretanha) faleceram no Campeonato Mundial Torremolinos-Andalucía. Nossas mais profundas condolências vão para suas respectivas famílias, amigos, Federações Nacionais e toda a família dos triatlos.”, disse a Federação Mundial de Triatlo, World Triathlon, em declaração divulgada nas redes sociais. A organização também informou que entraram em contato com os familiares dos atletas para prestar todo o apoio necessário.

A Federação Mexicana de Triatlo prestou condolências por meio das redes sociais.