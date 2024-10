Dois candidatos a vereador não receberam nenhum voto em Rio Branco; veja nomes

Entre os 317 candidatos que concorriam as Eleições municipais 2024 em Rio Branco, que aconteceu neste domingo (6), pelo menos 2 deles não receberam nenhum voto, segundo a lista divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os nomes que não alcançaram o apoio da população e tiveram 0 votos são filiados aos partidos do AGIR e do NOVO, como Maria Zuila e Tayanna Nobre. Pelo menos outros 8 postulantes não conseguiram atingir o número de 10 pessoas na votação.

Entre os eleitos, as siglas do PP, PL, MDB e União foram as que mais tiveram votos. Com o resultado, a renovação em Rio Branco, é de 66%, com 14 novos vereadores, sendo no total, duas mulheres eleitas.