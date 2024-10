Eleições 2024: dois homens são presos em flagrante no interior do Acre por crimes eleitorais

Dois homens foram presos em flagrante, um em Cruzeiro do Sul e o outro em Marechal Thaumaturgo, por crimes eleitorais, neste domingo (6). As informações são do coronel Edvan Rogério.

O primeiro caso ocorreu na comunidade Cocal, no Rio Bagé, em Marechal Thaumaturgo, onde um suspeito foi preso por compra de votos, segundo o Jurua24horas.

A segunda prisão foi feita na Escola João Kubitschek, em Cruzeiro do Sul, onde um eleitor foi flagrado filmando o próprio voto, prática proibida pela Justiça Eleitoral.

Ambos foram encaminhados à Polícia Federal e responderão por crimes eleitorais.