Dona do maior bumbum do Brasil, DJ ganha indenização por uso de imagem

Vanessa Ataídes, que ficou famosa por ter 126 cm de bumbum, o maior do Brasil, receberá indenização de uma plataforma de conteúdo adulto. Ele moveu uma ação judicial por uso indevido de imagem.

A influenciadora e musa fitness conversou com a Coluna Fábia Oliveira, com exclusividade, e contou que não aguenta mais ver as pessoas usarem sua imagem de forma indevida e sem autorização.

“Cansei! Faço todo um trabalho, invisto o maior tempo nas minhas plataformas, paro para dar atenção para todos e ver as pessoas usando minha imagem, sem a minha autorização e ainda ganhando dinheiro com isso”, disparou ela, que vai embolsar R$ 120 mil.

Logo depois, ela garantiu que há outras ações em andamento e virão mais, caso seja necessário: “Não aceito mais. Antigamente, eu não tinha o conhecimento de pessoas que tenho hoje e, graças a elas, estou conseguindo achar um por um”, garantiu, antes de completar:

CLIQUE AQUI para ver as fotos

“E irei processar a todos. Esse processo que ganhei foi o primeiro de vários que já estão em andamento. Se todas as meninas fizessem o que estou fazendo, iríamos conseguir combater o máximo desse monte de idiotas que fazem uso e ganham dinheiro com a gente”, disse.

Vanessa Ataídes ainda brincou que se conseguir ganhar o mesmo valor nas próximas ações, vai se aposentar mais rápido do que esperava.

Insultos e preconceito

Dona do maior bumbum do Brasil, a DJ Vanessa Ataídes diz que não é fácil lidar com suas escolhas. Em conversa exclusiva com a coluna, no fim do ano passado, ela relatou ter que lidar com o preconceito diariamente por ter um glúteo de 126 centímetros.

“Sou insultada o tempo inteiro pela minha escolha física, tanto na rua quanto nas redes sociais. É difícil as pessoas entenderem que nem todos são iguais e que existem gostos diferentes”, desabafou a influenciadora.

Vanessa malhou bastante, mas para ter o bumbum gigante usou polimetilmetacrilato (PMMA) como preenchimento. Além disso, ela tem prótese de silicone. Quando questionada pelos outros se o bumbum é natural, ela sempre fala a verdade.

“Odeio hipocrisia. Falo sempre a verdade, pois eu não preciso mentir para que a sociedade me aceite. Sou uma mulher bem resolvida e a única pessoa que tem que achar bonito sou eu. Eu faço para mim e não para sociedade”, disparou ela.

A modelo também falou sobre sua entrada no mundo musical, já que agora é DJ: “Eu sempre gostei muito de música e como não tenho voz para cantar (risos), resolvi então tocar”, finalizou.

Dores após treino

A rotina intensa de treinos e dores musculares constantes não impedem Vanessa Ataídes de alcançar seu objetivo: ter o maior bumbum do mundo. Com o atual título de Maior Bumbum do Brasil, a brasiliense quer chegar a 130 centímetros de circunferência.

Para isso, a rotina dela tem início às 4 horas da manhã, com treinos que podem durar o dia inteiro. Em entrevista ao Daily Star, no fim do ano passado, Vanessa compartilhou que sente muitas dores, mas garantiu que nem todo o incômodo do mundo será capaz de detê-la.

“Enfrento dificuldades nos treinos, porque sinto muitas dores nas costas e nos joelhos. Pode ser tão intenso que não saio da cama. Há quatro anos não passo um dia sem sentir algum tipo de dor, mas os exercícios funcionam. O meu bumbum está cada vez maior”, declarou.

Além de treinar muito, a influenciadora mantém uma dieta rigorosa. No Instagram, ela compartilha o dia a dia, além de cliques que mostram o bumbum premiado. “Mesmo com dor, sou feliz assim. Eu amo chamar atenção”, disse.

Consequências do peso do bumbum

Com 126 centímetros de bumbum, a modelo Vanessa Ataídes revelou sentir diversas dores no corpo por conta da busca pela maior bunda do mundo. Há uns anos ela está atrás do título mundial e, em 2021, quando tinha 35 anos, falou sobre as consequências.

“Hoje, aos 35 anos, sinto as consequências que o peso do meu bumbum me trouxeram e sei que vão me trazer ainda mais. Sinto 24 horas do dia muitas dores nas costas. Tem vezes que chego até travar de não levantar da cama, tendo que tomar uma injeção para diminuir a dor e poder levantar”, disse a modelo ao UOL, na ocasião.

Para chegar as medidas atuais, Vanessa realizou diversos procedimentos cirúrgicos e estéticos, como próteses de silicone e aplicação de PMMA (polimetilmetacrilato), uma espécie de preenchimento. Ela revelou ter medo de que complicações futuras possam aparecer após o uso do PMMA.

“Não tinha medo, mas de algumas semanas para cá, passei a ter medo sim, de ter complicações, pois tenho visto algumas amigas retirarem o produto. Sei que cada organismo reage de forma diferente, então, eu peço a Deus todos os dias para que me proteja e me dê saúde, mas não nego que se for preciso colocar mais para atingir o meu objetivo eu coloco sim! E quanto ao medo? Tenho uma coisa comigo que digo: se for da vontade de Deus que eu alcance o meu objetivo, eu vou alcançar independente dos meus meios”.

Apesar das dores, a modelo afirma que esse é o preço que precisa pagar para tentar alcançar o corpo dos sonhos. “Sei que isso tudo é pelo peso que carrego em meu bumbum, mas não me arrependo. Sou feliz assim e mesmo com todas as dores eu ainda quero mais. Quero atingir minha meta é vou conseguir. Já aprendi a viver com as dores. Há anos que não sei o que é passar um dia sem dor. É o preço que eu pago e pago feliz”.