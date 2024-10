Dupla de assaltantes que matou tio e sobrinho em bar recebe 150 anos de condenação

O conselho de sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri Popular da Comarca de Rio Branco, em julgamento encerrado no final do dia da última segunda-feira (21), condenou os presidiários Roniscley Ribeiro da Silva e Mayke Wisley Oliveira dos Santos a quase 150 anos pelo assassinato de um tio e seu sobrinho na Vila Albert Sampaio, em setembro de 2023.

Os bandidos invadiram o bar de propriedade do pequeno comerciante José de Goes Ferreira, de 55 anos, onde trabalhava seu sobrinho Natanael Goes Santos, de 34, visando roubar uma arma e acabaram matando os dois. A defesa dos condenados afirmou que vai recorrer da sentença.

Roniscley Ribeiro recebeu a maior pena, sendo condenado a 79 anos, 5 meses e 26 dias de prisão. Já Mayke Wisley cumprirá 69 anos, 6 meses e 15 dias. Ambos foram considerados culpados pelos crimes de latrocínio, homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e participação em organização criminosa.