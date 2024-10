Dupla é preso por tráfico com notas de dinheiro e meio quilo de maconha

Na última sexta-feira, 18, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repreensão e Combate ao Narcotráfico (Denarc), em ação conjunta com a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), realizou uma operação no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco, que resultou na prisão de dois suspeitos de tráfico de drogas e participação em organização criminosa.

Durante a ação, as equipes apreenderam meio quilo de maconha, 74 pedras de oxidado e aproximadamente R$ 500 em espécie, reforçando a atuação das forças policiais no combate ao tráfico na capital acreana.

Segundo o delegado da Denarc, Saulo Macedo, a operação foi fruto de um trabalho investigativo que visa desarticular grupos criminosos envolvidos no tráfico de drogas. “Estamos empenhados em combater a criminalidade e reduzir o impacto dessas atividades ilícitas na nossa sociedade. As prisões realizadas são parte de uma série de ações que têm como objetivo principal neutralizar o tráfico e as organizações criminosas em nossa cidade”, afirmou.

Os presos foram encaminhados ao sistema prisional e estão à disposição da justiça. As investigações continuam com o objetivo de identificar e prender outros envolvidos nas atividades criminosas.