Durante abordagem, faccionado diz que PMs têm que “respeitar o Comando Vermelho” e acaba preso

Um vídeo enviado à reportagem do ContilNet mostra uma cena que impactou a população de Tarauacá, município do interior do Acre, neste sábado (5).

Um homem que estava em cima de uma moto com uma criança, sem capacete, foi abordado por agentes da Polícia Militar, em um bairro ainda não identificado.

“Bora, bora, sai da moto”, pede o policial. “Olha meu filho aqui. Qual é? Respeita meu filho”, responde o condutor.

O policial chega a tentar tirar o rapaz do veículo, mas ele se nega mais uma vez, e dispara: “Tem que respeitar o comando vermelho também, porr@“.

Após a fala, os agentes dão ordem de prisão ao suposto faccionado. Até o momento, não há mais informações sobre o caso, mas o suspeito foi levado à delegacia.

VEJA: