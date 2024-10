Echo Show 8 (3ª geração) é bom? Veja preço e detalhes da nova Alexa

O Echo Show 8 de 3ª geração chegou de forma oficial no Brasil somente em outubro de 2024 e já está disponível para compra no site oficial da Amazon, por R$ 1.399. A caixa de som inteligente com tela pode ser encontrada nas cores branca e preta, traz hub de acessórios smart e áudio espacial como as principais qualidades, display com resolução HD de 8 polegadas, além de apps para videoconferência com direito a capa de proteção para a câmera.