Elefante-marinho dá à luz a filhote em praia de SC em registro inédito no Brasil; VÍDEO

Em um marco que pode ser histórico para a fauna brasileira, foi registrado na sexta-feira (11) o nascimento de um filhote de elefante-marinho-do-sul em uma praia de Garopaba, cidade no Sul de Santa Catarina, a cerca de 70 quilômetros da capital Florianópolis. É a primeira vez que uma fêmea da espécie dá à luz no litoral do Brasil.