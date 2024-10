Eleições 2024: PF apreende “mapa da corrupção” e “envelope da alegria”

A Polícia Federal, durante a Operação Eleições 2024, cumpriu três mandados de busca e apreensão, no município de Itacoatiara (AM). O objetivo da ação é reprimir crimes e corrupção eleitoral, bem como possível caixa dois durante as eleições municipais no interior do Amazonas.

A operação ocorreu após blitz realizada pela Polícia Militar, onde foi identificado um veículo, com dois homens, parentes de uma candidata a vereadora. Os suspeitos levavam cestas básicas, galões de combustíveis, caixas de fogos de artifícios, dinheiros em espécie e inúmeros documentos indicando o contato com lideranças políticas da região e indicações de distribuição do material apreendido.

A documentação acompanhava mapa com divisões por áreas, doações de combustíveis e indicativos de troca por apoio e voto em comunidades e escolas. Os suspeitos estavam com mais de R$ 2 mil em espécie, divididos em cédulas de R$ 50, dentro de envelopes em nome de pessoas destinatárias.

A Polícia Federal realizou busca e apreensão em locais estratégicos para averiguação e comprovação da origem dos fatos, uma vez que há suspeitas da prática do crime eleitoral de “compra de votos”.