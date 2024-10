Eleições 2024: saiba quem são as prefeitas mais bem votadas do Brasil

A prefeita de Contagem (MG), reeleita nesse domingo (6/10), Marília Aparecida Campos (PT), é a mulher mais bem votada no 1º turno da corrida pelo executivo municipal. Em números absolutos, Marília recebeu 188.228 votos e marcou 60,68% do total. O segundo colocado no município, Junio Amaral (PL), emplacou 38,93% dos votos.

Este será o 4º mandato de Marília Campos, que tem 63 anos. Ela governou a cidade entre 2004 e 2012 e venceu o pleito municipal de 2020. Psicóloga e militante do PT desde os anos 1980, Marília foi uma das fundadoras do partido em Minas Gerais. Antes de ser prefeita, atuou como vereadora de Contagem em 2000.

O município de Marília é terceiro maior colégio eleitoral em Minas Gerais (MG), ficando atrás apenas da capital Belo Horizonte e de Uberlândia, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG).