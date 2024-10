Eleições: 225 candidatos LGBTI+ são eleitos; três para prefeituras

As Eleições 2024 registraram recorde de candidaturas LGBTI+ eleitas. Segundo levantamento da ONG VoteLGBT, 225 pessoas que se identificam como LGBTI+ conquistaram cargos, sendo três prefeituras. De acordo com a entidade, o número total é 180% maior do que em 2020.

Também houve recorde na quantidade de pessoas trans eleitas, com 39, nove a mais do que nas últimas eleições municipais. Entre elas está a quinta vereadora mais votada da cidade de São Paulo, Amanda Paschoal (PSol).

Os municípios de Alpinópolis (MG) e Santa Bárbara do Tegúrio (MG) elegeram prefeitos gays. Já Bonito (BA) terá um homem cis assexual no comando da cidade.

O levantamento levou em consideração dados da ONG e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Perfil

As candidaturas eleitas estão em 190 municípios de 22 estados. Nas capitais, são 28 pessoas LGBTI+ eleitas, semdo 22 delas mulheres. Do total, 17 são negras, sendo 15 mulheres.

PT, PSD e PSol concentram a maior parte das candidaturas LGBTI+ eleitas, com 61, 26 e 18, respectivamente.

“Mais que dobramos o número de pessoas LGBT+ eleitas em comparação às eleições municipais de 2020. Nas capitais e grandes cidades, onde os dados são mais precisos, vemos mulheres negras LGBT+, muitas delas trans, liderando as votações entre os partidos de esquerda”, ressalta Gui Mohallem, da direção do VoteLGBT.