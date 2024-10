Governo quer investir quase R$ 300 milhões em assistência social e combate às crises climáticas

Na última segunda-feira (1), o Governo do Acre encaminhou à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA). Para 2025, a previsão de recursos é de R$ 12,1 bilhões, o maior orçamento da história do Acre. Dentre esse valor, somente para as ações previstas para a área de assistência social e atuação em resposta às mudanças climáticas, o Estado calcula investimentos acima de R$ 278 milhões.

A informação foi divulgada pela Agência de Notícias do Acre, que afirma que o montante, que será destinado a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), é 60,78% maior em comparação com 2024, que saltará de R$ 7 milhões para R$ 13 milhões. Somado aos R$ 8 milhões do Fundo Estadual de Assistência Social, a pasta terá R$ 21 milhões para ser utilizado no próximo ano.

Mudanças climáticas

Além do valor para a assistência social, também está prevista uma reserva de contingência no valor de R$ 7 milhões, com a finalidade de garantir a adoção de medidas complementares diante de uma situação de emergência, provocada por mudanças climáticas.

O Programa REM e o Projeto Rumo ao Desmatamento Ilegal Zero com o Fundo Amazônia reafirmam a posição de vanguarda do Acre na proteção do meio ambiente. Juntas, as iniciativas possibilitarão ao Governo do Acre empregar mais de R$ 138 milhões em 2025 em ações de fortalecimento das políticas de sustentabilidade florestal e combate ao desmatamento ilegal, que, somados aos recursos da governança ambiental, composta pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), Instituto do Meio Ambiente do Acre (Imac) e pelo Instituto de Mudanças Climáticas (IMC), e ao saldo em execução neste exercício, totalizarão mais de R$ 250 milhões.