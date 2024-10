Em Brasília, governo busca liberação de recursos para continuidade de obras em rodovias estaduais

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), representado pela presidente Sula Ximenes, esteve em Brasília nesta terça-feira, 15, para solicitar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por intermédio do secretário executivo Valder Ribeiro de Moura, a liberação de R$ 126 milhões. Esses recursos são essenciais para garantir a continuidade das obras de pavimentação, manutenção e conservação da infraestrutura rodoviária do estado.

“Estamos aqui em Brasília para reforçar a importância da liberação desses R$ 126 milhões para a manutenção das rodovias como a AC-40, AC-445, AC-10, AC-90 e AC-475. As condições das estradas afetam diretamente a segurança dos usuários e a economia do estado, especialmente em áreas rurais. Com esses recursos, garantiremos o progresso das obras e, consequentemente, a mobilidade e o desenvolvimento regional. Contamos com o apoio do Ministério da Integração para garantir que o Acre continue avançando”, afirmou a presidente do Deracre.

Sula Ximenes destacou que tem visitado frequentemente os canteiros de obras para garantir agilidade nos serviços, mas o avanço está diretamente ligado à liberação dos recursos. As obras são financiadas por uma emenda parlamentar do senador Márcio Bittar, relator do Orçamento-Geral da União (OGU) de 2020 a 2021, que destinou os R$ 126 milhões para a melhoria das estradas estaduais.

Com a chegada do verão amazônico, as equipes intensificaram os trabalhos de tapa-buraco, implantação, recuperação de acostamentos e recapeamento asfáltico em pontos críticos das rodovias AC-40, AC-445, AC-10, AC-90 e AC-475. Sula ressaltou que, nos últimos meses, as rodovias do estado têm passado por um processo contínuo de manutenção e que a liberação do montante solicitado garantirá o andamento das obras.

Essas iniciativas fazem parte de um esforço maior do governo para assegurar a infraestrutura necessária ao desenvolvimento econômico e social do Acre, com o Deracre focado em melhorar a mobilidade e segurança dos usuários das rodovias estaduais.