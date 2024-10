Em comemoração aos 80 anos, Rádio Difusora tem espaço revitalizado e entregue em Rio Branco

Com uma história que se confunde a própria história do Acre, a Rádio Difusora Acreana – A Voz das Selvas passou uma reforma de seu espaço neste ano de 2024, ano dos seus 80 anos. O Governo do Acre entregou o espaço revitalizado na tarde desta terça-feira (22), com emenda da Mailza Assis, enquanto era senadora, de R$ 600 mil.

A tarde foi marcada por uma forte chuva que atrasou as atividades do evento. Contudo, a abertura das novas instalações aconteceu sem maiores contratempos.

“A comunicação e essa reestruturação, uma reorganização dando condições melhores de trabalho para a equipe, com certeza melhorando através da tecnologia a expansão da notícia. Isso muito agrada a população, os servidores e o nosso governo que tem o compromisso de fazer uma comunicação com transparência e com qualidade”, disse a vice-governadora do Acre, Mailza Assis, durante a cerimônia.

A “Voz das Selvas” é a mais antiga do Estado e uma das mais antigas da Amazônia, segundo o diretor-geral Raimundo Fernandes.

“Em todos os municípios há rádios recebendo novas estruturas muito bem instaladas. E atender na população. De certa forma, é um benefício necessário que ajuda a ir na nossa comunicação e agiliza o serviço do governo”, continuou Mailza.

Sobre a Rádio Difusora

A Rádio Difusora Acreana foi, por muitos anos, o único meio de comunicação, especialmente durante as décadas de 1940 e 1950, quando essas comunidades dependiam única e exclusivamente do rádio para saber não só das notícias do estado e do mundo, mas para ter acesso às informações de familiares.

A rádio oficial do Governo do Acre compõe 11 emissoras do sistema de comunicação do governo do Acre, localizadas em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Xapuri, Sena Madureira, Feijó e Brasileia.

