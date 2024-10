Em desabafo, prefeita de Tarauacá pede que população ore: “Vai haver ‘gemer de dentes'”

A prefeita de Tarauacá, Maria Lucineia, durante a abertura do Festival do Abacaxi, na noite da última quinta-feira (10), desabafou com relação as acusações que sofreu durante o mandato e lembrou do episódio que a Polícia Federal, antes da eleição, cumpriu mandado de busca e apreensão em sua residência durante uma operação. A prefeita também pediu que os munícipes orassem, pois daqui dois meses, haverá “gemer de dentes”.

“Tentaram me tirar do processo com acusações, até armaram para a Polícia Federal entrar na minha casa com arma na frente do meu filho. Que absurdo, no lugar onde Deus apareceu para mim, porque ele apareceu, tem gente que se torce todo quando eu falo isso, mas eu nunca negarei o que vi, e vi Deus na minha casa e ninguém vai roubar isso de mim. Deus disse para que eu fosse forte e corajosa e hoje eu entendo”, disse.

Ao lembrar que viu Deus em sua casa há 10 anos, Maria Lucinéia conta que muitas pessoas vão procurar ela para pedir perdão após as acusações que fizeram e relembrou também o caso de uma mulher que teve câncer de garganta depois de fazer acusações contra a prefeita.

“Eu lembro que na campanha passada, uma pessoa me procurou para dizer que tinha me chamado de tudo que foi o nome, e que eu não tinha visto Deus. Sabe o que aconteceu com ela? Teve câncer na garganta. Eu não desejei, porque eu nem sabia que a mulher tinha feito isso, mas ela foi à minha casa, disse que tinha jogado muitas pragas em mim e que eu era mentirosa. Eu a ajudei, eu orei e hoje ela está curada e hoje é minha amiga. Ela dá esse testemunho”, revelou.

Maria Lucinéia falou ainda para a população se preparar para um “gemer de dentes” nos próximos meses. “Triste de nós, orem mesmo, porque em poucos meses vai ter um gemer de dentes em Tarauacá. Não queria dizer isso para vocês em uma festa, mas só peço que orem. Tudo que fizeram com uma serva de Deus, não estou falando de votação, estou falando de calúnia e difamação não contra mim, mas contra a obra de Deus”, afirmou.

VEJA O VÍDEO: