Em embate com Jenilson, Marcus dispara: “Até uns meses atrás estava pedindo voto para mim”

O ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB) durante debate da Rede Amazônica, nesta quinta-feira (3), teve um embate acalorado com o ex-deputado estadual Jenilson Leite, candidato do PSB.

Marcus começou ironizando o fato de Jenilson anteriormente ter anunciado apoio a sua candidatura e após desentendimento, decidiu deixar a aliança e lançar uma chapa puro-sangue do PSB.

“Até uns meses atrás o Jenilson estava pedindo voto para mim lá no Esperança. Eu não sei porque a opinião dele mudou. Mas a minha opinião não mudou sobre ele. Considero ele um bom médico, foi um bom parlamentar

“A gente está aqui para falar a verdade, Jenilson. Nós trabalhamos muito. Inclusive o seu partido foi parceiro nosso. Fizemos o maior programa de infraestrutura dessa cidade”.

Jenilson rebateu e disse que Marcus abandonou a cidade ‘toda esburacada’. “Socorro Neri teve muito problema para poder resolver”.

Em relação a ter deixado a aliança de Marcus Alexandre e do MDB, Jenilson insinuou que o ex-prefeito não cumpriu com a palavra. “Você sabe com toda tranquilidade porque que eu deixei de fazer campanha para você. Na política as pessoas precisam ter palavra”.

“Você tem que tirar essa amargura do teu coração”, ironizou Marcus.