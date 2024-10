Em gramado encharcado, Venezuela e Argentina empatam em 1 x 1

A noite chuvosa em Maturin, na Venezuela, roubou a cena no confronto entre Argentina e Venezuela, nesta quinta-feira (10/10). O gramado molhado foi peça fundamental para o empate em 1 x 1 na casa dos venezuelanos pela nona rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O gramado encharcado atrasou o início da partida em meia hora. A bola parecia não rolar apropriadamente no Estádio Monumental, o que forçou os times a jogarem pelo alto. O único gol da partida, por exemplo, foi em uma bola lançada para dentro da área venezuelana. O zagueiro Otamendi aproveitou o rebote e balançou as redes a favor da Argentina.

No segundo tempo, a situação do gramado havia melhorado e mais jogadas rasteiras passaram a ocorrer. Contudo, a reação venezuelana veio também pelo alto. Rondon estufou a rede com uma cabeçada após bela jogada de Soteldo, do Grêmio.

Messi apagado

Além da condição do gramado, o jogo foi marcado por uma tuação apagado do craque Lionel Messi, que perdeu uma grande chance no segundo tempo e perdeu a bola 19 vezes. Diante do resultado, a Argentina manteve a liderança na tabela das Eliminatórias da América do Sul com 19 pontos. A Venezuela, por sua vez, fica em sexto com 11 pontos.