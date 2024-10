“Heróis que transformam vidas no Acre”, diz Gladson em homenagem aos professores

O governador do Acre, Gladson Cameli, comentou nesta terça-feira (15), data em que é comemorado o Dia dos Professores em todo o Brasil, sobre sua admiração que tem pela classe, destacando que o momento é de agradecimento por toda atuação desses profissionais.

Durante a homenagem, o gestor afirma que os educadores além da responsabilidade de ensinar, também assumem cargas importantes, como a de nos ajudar a trilhar os melhores caminhos rumo ao futuro.

“Hoje é dia de agradecer a esses heróis que transformam vidas em todo o Acre. Nosso governo tem se empenhado em garantir salários dignos e bons espaços de trabalhos nas Escolas”, disse.

Gladson falou ainda do maior concurso publico da educação no Estado, que está em andamento. A iniciativa possui mais de 3 mil vagas para níveis médio e superior. E busca fortalecer o quadro de servidores da Secretaria de Educação (SEE).

“Esse concurso garantirá a segurança financeira e a estabilidade necessária para os profissionais da educação. Parabéns a todos os professores do nosso Acre”, finalizou.

Veja o vídeo.