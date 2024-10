Em Rio Branco, prefeito Tião Bocalom vence no primeiro turno e garante a reeleição

O atual prefeito e candidato à reeleição Bocalom, do PL, foi reeleito prefeito de Rio Branco, neste domingo (06).

Ele obteve mais de 100 mil votos. Rio Branco tinha como candidatos, além deles, Marcus Alexandre, do MDB, Jenilson Leite, do PSB e Emerson Jarude, do NOVO.

O prefeito Tião Bocalom chegou dirigindo ao local de votação neste domingo (6), na Escola Serafim Salgado, na Baixada da Sobral, acompanhado da noiva dele, a advogada Kelen Nunes.

Um grupo enorme de políticos aliados de Bocalom também acompanharam o prefeito durante a votação. Estavam presentes o candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene, o senador Marcio Bittar, o secretário de Esportes, Ney Amorim, do deputado federal Eduardo Velloso e do líder do prefeito na Câmara de Rio Branco, João Marcos Luz.

Em entrevista, Bocalom disse que vai ganhar no 1º turno e declarou que a comemoração deverá ser feita na Praça da Revolução, na fonte interativa recém-inaugurada pela Prefeitura.

“Não vai ter segundo turno. Nós vamos ganhar agora! E vamos ultrapassar os 60 pontos. Pode ter certeza disso. A festa vai ser hoje mesmo, lá na Praça”.