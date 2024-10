Em SP, Bruno Mars confirma término com Jessica Caban: “Estou facinho”

“Eu estou solteiro”, declarou. “Cadê as solteiras?”, continuou o artista, ao ouvir o grito da galera. Ele ainda disse que “está na pista”. “Eu estou facinho”, completou. Na sequência, ele cantou Leave The Door Open.

A confirmação vem meses após especulações de que seu namoro com Jessica Caban estava “ruínas”. A afirmação foi feita pelo The Sun, que ainda afirmou que eles teriam passado o Natal e o Ano Novo separados.

Os dois estavam juntos há 13 anos e moravam juntos em Los Angeles. A atriz e modelo não se pronunciou sobre o fim da relação.

Bruno Mars: confira a provável playlist de shows no Brasil

“Bruninhooo”!! Assim será o grito da galera quando Bruno Mars subir nos palcos espalhados pelo Brasil. O cantor, que vem à Brasília nos dias 26 e 27 de outubro, deu indícios das músicas que serão cantadas na turnê brasileira.

Pelo Spotify, o próprio artista criou uma playlist com o nome Bruno Mars Favoritas da Tour 2024 Brazil. Nela, estão grandes hits do músico, como That’s What I Like, Just The Way You Are, Billionaire, Talking To The Moon, Locked Out Of Heaven, Marry You, entre outras.

Veja, abaixo, as 28 canções adicionadas por Bruno Mars na lista:

Vídeo: Bruno Mars é flagrado em bar de São Paulo

Bruno Mars já começou a curtir a vida paulistana. O cantor foi flagrado por fãs usando um boné com a bandeira do Brasil e tomando uma cerveja num bar da Vila Madalena, em São Paulo, na noite dessa quinta-feira (3/10).

No vídeo, que já ganhou as redes sociais, o astro aparece com alguns amigos e parece bem à vontade no local.

O primeiro show de Bruninho, como é conhecido no Brasil, em São Paulo aconteceu na última terça-feira (1º/10), no Tokio Marine Hall, em São Paulo, para 4 mil pessoas.

O astro faz nada menos que 14 shows em estádios de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte a partir desta sexta-feira (4/10). Ele se apresenta na capital federal nos dias 26 e 27 de outubro.