Em três dias, Acre supera todo o 1º semestre do ano com número recorde de queimadas

De 01 a 03 de outubro o Acre já registrou 451 focos de queimadas, o que representa mais do que todo o primeiro semestre deste ano, quando foi registrado 137 focos. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Além disso, no mês passado, setembro, o Acre terminou com um aumento de 25% em relação ao mesmo período em 2023. Ao todo, de janeiro deste ano até o começo de outubro, o estado já ultrapassou mais de 7 mil focos.

ENTENDA: Acre registra mais de 3,8 mil focos de queimadas em setembro e número supera todo o ano de 2023

Com isso, o mês com mais queimadas em 2024 fez com que o estado superasse em nove meses todo o ano de 2023. Quem lidera os focos entre os municípios é Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

