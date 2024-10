Empregada joga colchão de idosa com 300 mil reais no lixo

Uma idosa de Treviso, na Itália, passou por momentos de desespero quando sua governanta, sem aviso prévio, descartou um colchão velho que guardava uma verdadeira fortuna. Dentro do colchão estavam 50 mil euros em dinheiro, além de joias valiosas e cartões de crédito.

De acordo com o jornal Today, a empregada não tinha conhecimento do que havia dentro do colchão. A situação só foi percebida algumas horas depois, quando a idosa entrou em pânico. Em desespero, ela ligou para a filha, informando que o sumiço do colchão.

Colchão valioso

Imediatamente, a filha entrou em contato com as autoridades. Uma equipe foi acionada e rapidamente se mobilizou para encontrar o colchão. O valor em euros equivale a mais de 300 mil reais.

Graças à rápida ação da equipe, o dinheiro do colchão foi recuperado e devolvido à legítima proprietária, transformando o que poderia ser um desastre financeiro em um final feliz para a idosa.