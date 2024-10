Empresária acreana faz história e lança chapéus exclusivos para acervo de Maurício de Sousa; FOTOS

A empresária Linda Neves, à frente da chapelaria acreana Sol & Lua, brilhou nos bastidores da 58ª edição do São Paulo Fashion Week, levando sua marca para um dos maiores eventos de moda do país. Linda e sua equipe foram responsáveis pela criação dos chapéus exclusivos que complementaram a coleção do estilista Rafael Caetano, em homenagem ao icônico desenhista Maurício de Sousa, criador da Turma da Mônica. O destaque maior? As peças farão parte do acervo oficial da Maurício de Sousa Produções, podendo ser apreciadas por todos que visitarem o espaço da empresa.

A presença de Linda no SPFW foi acompanhada de nomes de peso, como o ator Klebber Toledo, ex-BBBs, apresentadores e, claro, o próprio Maurício de Sousa, que prestigiou o evento e aplaudiu de perto as criações que contaram com o toque sofisticado da Sol & Lua.

Em conversa com a coluna Douglas Richer, do ContilNet, Linda comentou sobre o impacto deste momento em sua trajetória e o quanto significa para a marca acreana. “Participar do São Paulo Fashion Week já é uma grande realização, mas ter nossas criações incluídas no acervo da Maurício de Sousa Produções é um passo gigantesco para a Sol & Lua. Isso representa o reconhecimento de um trabalho que fazemos com muito amor e dedicação, e saber que estamos sendo vistos ao lado de grandes nomes da moda e da cultura é algo realmente gratificante”, destacou a empresária.



A presença de Linda Neves e sua equipe no evento é mais um marco para a chapelaria Sol & Lua, que continua conquistando espaço e levando o nome do Acre para palcos nacionais, com peças que unem estilo e identidade cultural.

Veja imagens cedidas a coluna Douglas Richer: