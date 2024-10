Enem 2024: Acre tem mais de 26 mil inscritos; provas acontecem entre 3 e 10 de novembro

O Acre registra 26.375 pessoas inscritas na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, segundo dados do Ministério da Educação e Cultura (MEC), divulgados nesta quinta-feira (24). Destes, 52,3% terminaram o ensino médio e são 13.820.

Ainda de acordo com o MEC, 9.082 concluintes do ensino médio na rede pública se inscreveram para as provas, ou seja, um percentual de 100% destes alunos. A estimativa considera o número de 1.616.606 participantes que estão finalizando a etapa de ensino em 2024.

Além disso, outras 3.644 inscrições são de estudantes do 1º ou 2º ano e 115, de pessoas que não cursam nem completaram o ensino médio, mas farão o Enem para testar seus conhecimentos (treineiros).

Segundo o Ministério da Educação (MEC), dos participantes do Acre, 69,66% (18.372) não pagaram a taxa de inscrição e 30,34% (8.003) pagaram. A maioria das inscrições são mulheres – 59,75% (15.760) das inscrições, já os homens representam 40,25% (10.615).

Sobre Enem 2024

Esta edição do exame contará com 140 mil salas de prova, em cerca de 10 mil locais de aplicação, distribuídas em 1.753 municípios por todo o Brasil.