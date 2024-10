Enem 2024: local de prova é divulgado pelo Inep; saiba consultar

O local de prova do Enem 2024 foi divulgado no portal do Inep nesta tera-feira (22). A informação é compartilhada no cartão de confirmação, mesmo documento que mostra o idioma escolhido para a prova de língua estrangeira e solicitações de atendimento especializado. Consultar a informação é importante para verificar a distância e o tempo de deslocamento, para evitar atrasos. O Exame Nacional do Ensino Médio será realizado nos dias 3 e 10 de novembro, os portões fecham às 13h, no horário de Brasília. Abaixo, confira como consultar o local de prova do Enem e tire suas dúvidas sobre a prova.