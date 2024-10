ENQUETE: quem deve ser a Garota e o Garoto Abacaxi 2024? Conheça os candidatos e VOTE

O tradicional Festival do Abacaxi, em Tarauacá, chega com uma das suas atrações mais aguardadas: o Concurso Garota e Garoto Abacaxi. Neste ano, seis homens e seis mulheres competem pelo título, trazendo charme e carisma ao palco.

A secretária de Cultura, Desporto e Turismo, Geânia Souza Portela, adiantou alguns detalhes da competição: “Esse concurso é um dos momentos mais aguardados do Festival do Abacaxi. A beleza e o carisma dos nossos jovens de Tarauacá brilham no palco, mostrando a força da nossa cultura e tradição. A cada ano, a competição se torna mais acirrada e emocionante, e estamos prontos para mais um espetáculo inesquecível.”

Para a prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia, o evento reforça o orgulho da cidade: “O Festival do Abacaxi é uma celebração do que temos de melhor: nossa cultura, nossa gente e nossas tradições. O Concurso Garota e Garoto Abacaxi é uma parte fundamental desse evento, e eu tenho certeza de que, assim como todos os anos, veremos talentos incríveis. Convido todos a participarem, votarem e prestigiarem esse momento especial.”

Os candidatos podem ser conferidos a seguir. Vote no seu favorito para eleger o Garoto e a Garota Popularidade Abacaxi!

O evento se encerra no domingo, 13 de outubro, com um show gratuito de Marcinho Sensação na Praça Alton Furtado.

CANDIDATOS GAROTO ABACAXI 2024:

CANDIDATAS GAROTA ABACAXI 2024: