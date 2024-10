Especial da banda Avenged Sevenfold acontece nesta sexta-feira, em Rio Branco; veja detalhes

O Studio Beer vai ser palco de mais um especial nesta sexta-feira (4). Desta vez, será da banda Avenged Sevenfold, que mistura em suas composições o Metalcore, New Metal e Hard Rock.

A banda foi formada em 1999 e possui uma enorme base de fãs no Brasil. No Acre, os fãs podem curtir o especial formado pelos músicos Denis Lucas (nos vocais), Dhemerson Araújo e Pedro Albe (nas guitarras), Júlio Veras (no contrabaixo) e Bruno Hadad (na bateria).

O pré-show será com DJ Mayah, a partir das 22h. Os ingressos podem ser comprados pelo número (68) 99911-8975.