Dirigentes do Flamengo visitam Arena da Floresta e Governo anuncia inauguração com o time

O governador do Acre, Gladson Cameli, recebeu nesta terça-feira (8), dirigentes do Clube de Regatas Flamengo em uma visita ao estádio Arena da Floresta, em Rio Branco. Entre as principais pautas debatidas, estava a inauguração do estádio acreano Arena da Floresta, com um jogo da equipe profissional do Flamengo, sonho que pode se tornar realidade para os torcedores do estado.

O encontro é um desdobramento de conversas iniciadas em agosto, durante a visita do gestor ao Rio de Janeiro, onde ele se reuniu com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Com cerca de 60% dos torcedores acreanos declarando sua paixão pelo Flamengo, incluindo o próprio governador, o evento promete ser um marco na história esportiva da região.

Cameli, empolgado com a proximidade da conclusão da obra, destacou a importância dessa parceria não apenas para o futebol, mas também para o fortalecimento da identidade cultural e esportiva do Acre. Segundo o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Ney Amorim, o local está com mais de 90% das obras concluídas, e deve ser entregue no dia 14 de novembro.

Para a realização, foi feito o investimento de R$ 4,5 milhões do governo estadual. O estádio terá a capacidade para 13.784 pessoas, e passou por uma reforma completa para atender às normas de segurança e acessibilidade exigidas pelo Ministério do Esporte e pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Ainda segundo o governador, sua gestão quer transformar o esporte em uma ferramenta de desenvolvimento para a juventude acreana, oferecendo oportunidades tanto dentro quanto fora dos campos, e a entrega da obra com esse grande evento não se limita à infraestrutura, mas é uma demonstração de compromisso do Flamengo com o Brasil inteiro, e, principalmente com os acreanos.