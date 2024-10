Este treino dura 15 minutos e ajuda a acabar com a gordura indesejada

Nunca sabe em que exercícios apostar quando precisa de queimar a gordura indesejada? Um ‘personal trainer’ assina um artigo para o ‘website’ Eat This, Not That em que revela um treino eficaz que dura apenas 15 minutos.

É o tempo máximo que precisa para realizar os cinco exercícios simples. Depois de um aquecimento básico, faça 45 segundos de ‘jumping jacks’. Com os pés juntos e os braços ao lado do corpo, salte, afaste as pernas e coloque os braços no ar.

Depois, siga para umas flexões. Deve realizar entre 12 a 15 repetições. Atenção para manter as costas retas e as mãos à largura dos ombros. Já que está numa posição de prancha, faça o exercício seguinte. Consiste em elevar os joelhos quanto está em prancha.

Deverá alternar entre cada perna. Mantenha-se durante 30 segundos. Depois, siga para um agachamento. Deve também mantém os pés afastados à largura dos ombros.

Por fim, volte à prancha, mas agora é mesmo para fazê-la. Mantenha a posição ao longo de 30 a 45 segundos.