Estudantes gravam vídeo cantando pagode durante intervalo em escola e divertem internautas

Dois alunos de uma escola pública em Rio Branco, publicaram um vídeo recentemente, que chamou a atenção dos internautas das redes sociais. Alegres e descontraídos, os estudantes cantam um sucesso musical conhecido em todo país, e já conquistaram mais de 4 mil vizualizações na produção.

Com o auxílio de um pandeiro, Alê e Liv, se intitulam a dupla “Loucos por Pagode”, interpretando a canção ‘Deixa Acontecer’, do Grupo Revelação. Apesar do momento ser de descontração, durante o intervalo no colégio, eles afirmam que desejam que o vídeo viralize mais ainda para alegrar mais pessoas.

A música lançada em 2002, é uma das principais referências do pagode no Brasil. Com uma melodia envolvente e letra que fala sobre amor e entrega, ela conquistou o público e se tornou um verdadeiro hino do pagode no país, estando sempre no repertório dos estudantes.

Veja o vídeo