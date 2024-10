Ex-BBB Lucas Buda alfineta Camila ao se posicionar sobre a Roça com a ex, Sacha e Yuri

“Eu sei que vocês estão curiosos sobre esse assunto. Muita gente pedindo pra puxar mutirão pra fora, outros pra fica”, explica o ex-BBB, que revela ainda ter sido orientado por alguns a não se posicionar.

Buda pontua: “Desde que sai do Big Brother, todas as decisões que tomei, sempre respeitei o que estava sentindo e não vai ser diferente desta vez.”

Em seguida, ele manda uma indireta para a ex, que ficou famosa após ele dar em cima de Giovanna Pitel no BBB 24 e ela se manifestar.

“Nunca precisei usar ninguém pra conquistar as coisas que conquistei na minha vida. Tudo que conquistei foi fruto de muito trabalho, de muita dedicação, de muita luta. Quero crescer nas minhas redes sim, mas quero fazer isso através do meu mérito, do meu esforço. E não por puxar mutirão”, disparou.

Vale lembrar que após Camila colocar um ponto final na relação, ela levantou torcida para Davi, principal adversário do ex-marido no reality show.

