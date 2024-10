O ex-fazendeiro Lucas Souza, 23, usou seu perfil no TikTok para ironizar as falas da cantora Jojo Todynho, 27, durante diferentes fases do relacionamento que tiveram. Os dois foram casados de janeiro a outubro de 2022.

Dublando os áudios da ex-mulher, enquanto indicava se os dois estavam juntos ou separados, o influenciador ainda brincou na legenda: “Vaquinha para pagar o processo nos comentários”.