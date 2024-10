Ex-One Direction, Liam Payne deixa herança milionária; saiba valor

De acordo com o portal SkyNews, Liam Payne acumulou uma considerável fortuna durante seu período com o One Direction, além de investimentos e ganhos provenientes de sua carreira solo e contratos publicitários. Assim, estima-se que sua herança seja avaliada em 56 milhões de libras esterlinas, aproximadamente R$ 415 milhões.

Embora mantivesse sua vida pessoal de forma reservada, o artista costumava mencionar sua relação com o filho Bear em entrevistas. Payne se tornou pai aos 23 anos, fruto de seu relacionamento com a cantora Cheryl Cole.

Em um podcast de alguns anos atrás, Liam Payne comentou sobre o futuro de sua fortuna, destinada a Bear: “Minha vida agora é ele, e meu dinheiro é dele. Tenho várias empresas que estão operantes, e que ele poderá administrá-las, se quiser. Se quiser, ele também pode pedir que outras pessoas as administrem. Será uma escolha dele. Só que vai levar bastante tempo, pois ele só tem 5 anos agora”.