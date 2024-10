Ex-segurança de Diddy revela que Usher foi abusado sexualmente pelo rapper na adolescência

Entre as diversas teorias da conspiração que cercam o caso de Sean “Diddy” Combs, o nome de Usher é comumente citado como uma possível vítima do rapper, que foi preso em 16 de setembro por uma série de acusações de tráfico sexual, abusos, agressão e associação criminosa.

Em entrevista ao podcast “The Art of Dialogue”, Gene Deal, ex-segurança de Diddy revelou que o rapper abusou sexualmente de Usher quando ele era adolescente. O episódio teria sido tão violento que o garoto precisou ser hospitalizado.

Deal contou que, embora não tenha visto nada, executivos da indústria musical o contaram sobre o que aconteceu entre os dois. “Ouvi isso de alguns executivos da música. Não vou dizer o nome deles. Talvez eles falem por si mesmos. Puff mandou aquela criança [Usher] para o hospital. Cara, o mano estava sangrando pela bunda. Eu não sabia quem era o Usher na época”, disse ele.

Logo no início da carreira, Usher foi apadrinhado por Diddy quando estourou na música americana. Em diversas entrevistas o rapper falou sobre seu relacionamento com Sean Combs e as experiências sexuais em que teve durante a época em que morou com Diddy aos 13 anos.

“Puff me apresentou a um tanto de coisas diferentes, de sexo especificamente. Sempre havia garotas por perto. Você abria uma porta e via alguém fazendo isso, ou várias pessoas em uma sala tendo uma orgia. Você nunca sabia o que ia acontecer”, contou Usher à “Rolling Stone”.