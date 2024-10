Exército resgata 23 eleitores após naufrágio no Amazonas

Militares do Exército brasileiro resgataram 23 pessoas após o naufrágio de uma embarcação que levava eleitores para votar. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (6/10).

Os eleitores saíram da Comunidade de Palinares, no rio Javari, com destino a Estirão do Equador, no Amazonas.

Os militares transportaram os náufragos até a base do 4º Pelotão Especial de Fronteira. Segundo o Exército, os resgatados receberam atendimento médico antes de retornarem para casa.

“A rápida ação destaca a importância e a prontidão dos militares na região, marcando presença do Estado no Vale do Javari, em condições de manter a vigilância e soberania, além de colaborar no combate aos ilícitos transfronteiriços e ambientais em áreas isoladas da Amazônia Ocidental”, pontuou o Exército.