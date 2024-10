Exploração de madeira ilegal aumenta 71% no Acre e em outros estados, diz pesquisa

O Acre é um dos sete estados da Amazônia e do Centro-Oeste, onde as atividades madeireiras ilegais aumentaram 71% no período de agosto de 2022 a julho de 2023. Os dados são do Sistema de Monitoramento da Exploração Madeireira (Simex), mantido por uma rede de ONGs ambientais.

O sistema analisou as atividades madeireiras no Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima e concluiu que, na comparação de imagens de satélite com as licenças de exploração concedidas, a exploração ilegal de 71% ocorreu basicamente em terras privadas. Dos 650 imóveis rurais envolvidos, um grupo de 20 foi responsável pela destruição.

Em toda a Amazônia, a exploração de florestas nativas também aumentou 19% em um ano, passando de 106 mil para 126 mil hectares. Isso equivale à derrubada de árvores em 350 campos de futebol todos os dias, sem autorização dos órgãos ambientais.

Dois terços da extração realizada em florestas nativas ocorrem de forma legalizada, mas a concorrência dos madeireiros clandestinos tem impacto direto nos negócios legítimos.

Grupos criminosos também invadiram terras indígenas, nas quais a exploração comercial de madeira não é permitida. Elas responderam por 16% das terras onde foi verificada atividade ilegal. De acordo com o Simex, houve uma diminuição de 17% nas áreas em que houve autorização para a atividade comercial.

No manejo florestal, as licenças para derrubar árvores com a finalidade de vender a madeira são muito restritas. A média fica entre quatro e seis árvores por hectare (o equivalente a um campo de futebol) a cada 30 anos.