Um acidente grave aconteceu no quilômetro 38 na estrada entre Rio Branco e Sena Madureira, nesta sexta-feira (25).

As vítimas foram o dentista Mário Sato, sua esposa e o filho, que estavam no veículo, que ficou preso entre as árvores.

Segundo informações divulgados ao ContilNet, a família se encontra bem, apenas com ferimentos leves.

Confira imagens do acidente: