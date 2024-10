Fases da Lua são homenageadas em game do Google nesta quinta-feira; saiba com jogar

O buscador Google homenageia as fases da Lua com um mini game nesta quinta-feira (24), dia que marca o início do período minguante do satélite natural neste mês de outubro, estágio também conhecido como “meia-lua”. O Doodle interativo convida o usuário a testar os conhecimentos sobre o ciclo lunar em um jogo de cartas.

Disponível para quem acessa a plataforma pelo computador ou pelo celular, o game é individual, e o usuário compete contra o personagem Meia-lua, controlado pelo emulador. A espécie de “jogo da velha” cósmico tem como principal objetivo formar combinações entre as fases da lua para marcar mais pontos que a adversária.

Ao todo, estão disponíveis três tipos de combinações, que valem pontuações diferentes. São elas:

Pares de fases (phase pair) — combinação vale 1 ponto e é formada por duas cartas de fases;

(phase pair) — combinação vale 1 ponto e é formada por duas cartas de fases; Pares de lua cheia (full moon) — combinação vale 2 pontos e é formada por duas cartas de lua cheia;

(full moon) — combinação vale 2 pontos e é formada por duas cartas de lua cheia; Ciclos lunares (lunar cycle) — vale um ponto por cada carta da combinação, formada pelas diferentes fases da lua.

No fim da partida, tanto o jogador quanto a Meia-lua recebem o bônus de um ponto por cada carta usada na formação das combinações. O jogo termina quando o tabuleiro estiver completo e quem tiver mais pontos vence.

Como jogar

O competidor deve acessar a página inicial do Google. Então, clicar no Doodle interativo, abrindo o game. Após conferir a explicação de como funciona o jogo, começa a partida.

Primeiro, o usuário escolhe qual das opções de cartas de fases da lua deseja escolher colocar no tabuleiro. O objetivo é optar por uma que permita formar uma das três combinações disponíveis no game.

Em seguida, a adversária Meia-lua faz sua jogada.

Depois, é novamente a vez do jogador dispensar as cartas, e assim sucessivamente até o tabuleiro está completo.

É necessário vencer três partidas seguidas para avançar até a Meia-lua final.