Fernanda Hassem recebe em seu gabinete o prefeito eleito Carlinhos do Pelado

A prefeita Fernanda Hassem recebeu na manhã desta quarta-feira 09, a visita do prefeito eleito Carlinhos do Pelado. Tanto a atual gestora quanto o futuro prefeito tiveram agendas corridas logo cedo.

A prefeita cumpriu visitas as obras em fase de andamento e outas de conclusão na escola Socorro Frota, Capela Mortuária e asfaltamento do bairro Nazaré. Carlinhos tem voltado em vários lugares para agradecer o apoio recebido da população que lhe confiou o cargo de prefeito no próximo quadriênio.

Bastante animados com o resultado das urnas no último domingo 06, Fernanda e Carlinhos lembraram dos dias recentes de campanha, das carreiras políticas de ambos que iniciaram no parlamento mirim até o executivo municipal e com possibilidades de voos mais altos.

Outra pauta do encontro, foi sobre a transição administrativa, entre equipe que está concluindo o mandato e o novo quadro encarregado pelos próximos quatro anos, que deve ocorrer já nos próximos dias.

Fernanda Hassem e Carlinhos do Pelado foram colegas de bancada na legislatura de 2013-2016, posteriormente foram: prefeita e vice-prefeito respectivamente de 2017 a 2024, e agora a gestora passará a faixa a seu sucessor, quebrando um paradigma de nunca antes na história de Brasiléia um gestor conseguir eleger o seu preferido após oito anos de gestão.